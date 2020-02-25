Зеленое образование в столичных школах и гимназиях

Образование с экологическим уклоном. Столичная гимназия номер 19 присоединилась к проекту "Зеленые школы". Начинающие ботаники там учатся беречь природные ресурсы, раздельно собирают мусор и сдают отходы на переработку. "Вторая жизнь пластиковой крышки", "Пересядь на велосипед" и "Планета без отходов" - это только часть инициатив школьников. Юные экологи также занимаются мониторингом окружающей среды и следят за погодой. Все сведения они получают со школьной метеостанции. Также в гимназии работает экологический кукольный театр. Все декорации и персонажей постановок ученики создают своими руками из вторсырья.



