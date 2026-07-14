Зеленский может списать свои неудачи на правительство, считает экс-депутат Олейник

Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник назвал возможные причины кадровых изменений в правительстве Украины.

Владимир Олейник, экс-депутат Верховной рады Украины:

"Какие могут быть версии? Первое, как правило, сегодня все знают, что Зеленский не любит самостоятельных правительств. То есть, чтобы премьер был самостоятельный, принимал решения, и всегда ищут каких-то людей, которые играют роль вице-председателя, фунта. А реальным премьером является Зеленский. Но, скорее всего, я думаю, что самая главная версия - это Зеленский поставил задачу убрать министра обороны. Почему? Дело в том, что министр обороны, Федоров, начал набирать политический вес. И я не исключаю, что он свое будущее связывает не с Зеленским. Безусловно, Зеленский отслеживает, чтобы не было у него политических конкурентов. И третий момент. Правительство может взять на себя, и Зеленский на него спишет, все те неудачи и негатив, которые были в последнее время".