Зеленский или Залужный? Азаров в программе "Тренды" рассказал, на кого америкнацы сделают ставку

Если бы американцы хотели бы создавать видимость демократии, то выборы бы осуществились. И на этих выборах шансы у Залужного большие, но в том случае, если выборов не будет, то его постепенно будут убирать с повестки политического дня. Почему я так думаю? Потому что приезжала Нуланд, она детально обсуждала ситуацию в стране. И сделали вывод, что Зеленского надо сохранять. Они дали отмашку на увольнение Залужного и, соответственно, сделали вывод о том, что Залужный пока должен отойти в тень. Что будет дальше, посмотрим. Потому что киевский режим показал свою абсолютную неспособность не только организовать работу экономики, социальной сферы, но и использовать даже те огромные кредиты и деньги, которые выделялись американцами и европейцами. Понимание этого, на мой взгляд, у американцев есть. Но, проанализировав всю ситуацию, они решили, по крайней мере при Байдене Зеленского сохранять.

Николай Азаров, премьер-министр Украины (2010 - 2014 гг.)