Зеленскому нужно уговорить Вашингтон не менять политику в отношении Украины, заявил эксперт Дудчак

Зеленский собрался в Вашингтон не только для обсуждения нового плана урегулирования конфликта, но еще и чтобы отчитаться перед Белым домом за свои действия.

Александр Дудчак. ведущий научный сотрудник Института стран СНГ (Россия):

"Зеленский должен объяснить, почему он произвел такие перемены, почему убрал такого любимого на Западе Федорова, у которого популярность росла и деньги от военных заказов накапливались на личных счетах. Он попытается Рубио объяснить, что "мы еще, ой, какие молодцы. Сколько надо - всех отправим по окопам. Еще наскребем тысяч 300 мужиков, облавы идут". Так что Зеленский хочет подтвердить то, что будет работать во имя интересов старшего брата по разуму и отработает все честно, только бы его продержали дальше и не меняли политику в отношении Украины".