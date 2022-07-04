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Зеленстрой регулярно поливает растения вдоль магистралей, в зонах отдыха и скверах

В такую жару особый уход требуют и растения. Это уже работа Зеленстроя. Поливом молодых саженцев и взрослых деревьев занимаются регулярно, чтобы зеленые насаждения не страдали от палящего солнца. Особое внимание - растениям вдоль оживленных магистралей, в зонах отдыха, лесопарках и скверах. Дают напиться и зеленым декоративным композициям на клумбах. Одному дереву необходимо около 50 литров воды, кустам - до 30.

Ежедневно в город выезжают до 60 поливочных машин. Не оставляют без внимания и цветочные композиции. Петунии и хризантемы поливают в основном в темное время суток и утром, чтобы капли воды на лепестках не привели к ожогам.

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