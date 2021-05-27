Зеленые классы - в Минске открылся первый экологический ресурсный центр

Чтобы учить бережливости и заботе об экологии. В Минске открылся первый в городе экологический ресурсный центр. "Зеленые классы" дают большие возможности ученикам всех школ города. Здесь есть новая современная аппаратура, учебные пособия и пространство для экспериментов. Изучение флоры и фауны в теории и на практике начнется уже на каникулах.



На открытии новой эколокации побывала Татьяна Божко.





