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Зеленые классы - в Минске открылся первый экологический ресурсный центр
Чтобы учить бережливости и заботе об экологии. В Минске открылся первый в городе экологический ресурсный центр. "Зеленые классы" дают большие возможности ученикам всех школ города. Здесь есть новая современная аппаратура, учебные пособия и пространство для экспериментов. Изучение флоры и фауны в теории и на практике начнется уже на каникулах.
На открытии новой эколокации побывала Татьяна Божко.
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