"Зеленые школы" для экологического воспитания

Чистые дворы волнуют их не меньше, чем математические формулы. А кормление птиц вдохновляет не меньше поэзии на уроке литературы. В средней школе № 4 города Червеня параллельно с обычными занятиями ученики осваивают экологические дисциплины. В рамках республиканского проекта "Зеленая школа" здесь учатся бережно относиться к природе.

Наталья Бордиловская побывала в червеньской "Зеленой школе".

Вода может стать увеличительным стеклом, а яйцо в воде показать, пресная она или соленая. Но детвору здесь учат не только свойствам Н2О. Главное - обращают внимание: питьевых запасов на Земле осталось не так много, важно экономить водные ресурсы.

На школьных перерывах участники факультатива по водосбережению патрулируют столовую, территорию рядом с умывальниками, следят, чтобы были закрыты все краны, чтобы лишняя капля воды не паодала без нужды. Предупреждают нарушителей водного режима, объясняют правила пользования водой первоклассникам.

Такая группа школьников следит за энергопользованием. Совсем малыши организовывают энергоапатруль.

Учащиеся средних классов не только следят, чтобы без надобности не горел свет. Их дело - контроль за температурным режимом в классах. Согласно санитарным нормам, в школьных помещениях должно быть от 18 до 24 градусов тепла.

Водо- и энергосбережение, а еще контроль за качеством атмосферы и воздуха, знакомство с биоразнообразием. Эти и другие пункты - часть большой образовательной программы Беларуси по созданию и деятельности "Зеленых школ". Такие проекты задуманы как экологические. Те, что позволят молодежи шире изучать природу и пользоваться ее богатством без нанесения вреда.

В проекте "Зеленая школа" задействовано почти 400 учеников и 30 учителей 4-й школы города Червеня. Полезные инициативы поддерживают и родители школьников. Получается не просто экологическое, а семейное воспитание, которое объединяет поколения одной важной инициативой.

Один из главных направлений экопроекта - заготовка вторсырья. Сколько существует школа (а это более четырех десятков лет!), столько здесь собирают макулатуру и металлолом. Из современного, чем поощряют детей и их родителей, - сбор пластика, отработанных батареек и стекла.

Цифры впечатляют: за прошлый год энтузиасты червеньской "Зеленой школы" собрали 1 800 килограммов макулатуры, почти 1 300 килограммов битого стекла и 820 килограммов пластика.