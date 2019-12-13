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"Зеленых школ" в Беларуси становится больше
Кстати, знание птиц, забота о природе и поддержка разных эко-проектов помогли многом учебным заведениям получить сертификат "зеленых школ". Сегодня их вручили сорока учреждениям образования. Такой статус присуждают гимназиям и школам, которые активно занимаются охраной окружающей среды и решают экологические проблемы. Ученики "зеленых школ" приобретают знания о раздельном сборе мусора, экономии воды и энергии, участвуют в экологических акциях. Присоединяются к "зеленому" движению и дошколята.
"Зелеными" становятся все больше средних школ и детских садов - там педагоги и даже родители разрабатывают эко-проекты по сбережению природных ресурсов.
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