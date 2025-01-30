Земельная амнистия, нагрузка на госорганы и как успеть оформить все документы - ответы 30 января

Белорусов призывают активнее принимать решения по поводу земельной амнистии. Напомним, она продлена еще на три года.

Речь о нарушениях границ участков. И такой самозахват можно узаконить без строгих санкций и судов, попросту выкупив занятые сотки.

При этом граждан предупреждают: подпадающих под земельную амнистию много. Это создает нагрузку на госорганы. Отложив решение на последние месяцы, можно не успеть оформить все бумаги. Об этом в новой серии проекта "На контроле Президента" - 30 января в вечернем эфире на "Беларусь 1".