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Земельная амнистия, нагрузка на госорганы и как успеть оформить все документы - ответы 30 января
Белорусов призывают активнее принимать решения по поводу земельной амнистии. Напомним, она продлена еще на три года.
Речь о нарушениях границ участков. И такой самозахват можно узаконить без строгих санкций и судов, попросту выкупив занятые сотки.
При этом граждан предупреждают: подпадающих под земельную амнистию много. Это создает нагрузку на госорганы. Отложив решение на последние месяцы, можно не успеть оформить все бумаги. Об этом в новой серии проекта "На контроле Президента" - 30 января в вечернем эфире на "Беларусь 1".