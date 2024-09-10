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"Земельная амнистия" в Беларуси. Как решают вопрос граждане, исполкомы и прокуратура?
В Беларуси всего год остается до завершения так называемой земельной амнистии.
Напомним, летом 2022 года по решению Президента Беларуси была принята новая редакция Кодекса о земле. Речь идет о несоблюдении границ участков, самовольном занятии земель и их нецелевом использовании. Государство пошло навстречу. Людям просто нужно в упрощенном порядке узаконить свою землю. Но многие нарушители не торопятся. Этот вопрос на контроле прокуратуры. Подробности у Александра Камовича.
"Земельная амнистия"
Татьяна Захарчук - одна из тех, кто действительно ждала той самой земельной амнистии, чтобы уже, наконец, решить правовой вопрос. Так оказалось, что ее участок распланировали неровным, небольшой отрезок находился чуть ли не в центре. По логике вроде свой, но не по закону. Все решило письмо от городских властей, где Татьяне предложили выкупить тот самый участок.
В любом случае я получила удобство для пользования. Я никогда не нервничаю, что на этом участке, который рядом со мной занимает маленькую площадь, могут сделать какую-то там общественную мусорку, например, что имеет право быть. Или, например, какой-то ларек, который тоже имеют право городские власти там разрешить поставить. Т.е. я понимаю, что я могу спокойно пользоваться своим участком, у меня нет никаких проблем, меня не за что наказывать.
Такая возможность для белорусов стала реальностью после совещания у Президента в феврале 2022 года. Тогда глава государства поддержал предложенные новации земельного законодательства. Александр Лукашенко подчеркнул, что "все предложения должны на 100 % отвечать ожиданиям людей, они должны быть востребованы простым человеком". Сказано - сделано. Летом 2022 года была принята новая редакция Кодекса Республики Беларусь о земле, которую прозвали "земельной амнистией". Согласно ней, гражданам предоставлена возможность в течение трех лет, а именно не позднее 1 сентября 25 года, получить в собственность либо пользование самовольно занятые земельные участки. Правда, при соблюдении ряда условий.
Одним из таких условий является, во-первых, что построенный объект соответствует градостроительным нормам, регламентам, не несет угрозы жизни окружающим. Второй момент – это должно быть согласие всех заинтересованных. Один из существенных моментов - это внесение оплаты за легализацию. То есть, грубо говоря, человек, который сегодня самовольно занял земельный участок, если он решил его легализовать, то он должен заплатить кадастровую стоимость.
Земельные вопросы: выявлено более 280 тыс. фактов нарушений
Такие нормы в первую очередь действительно назрели. И это понимали как в руководстве страны, так поддержали и рядовые землепользователи. Результатом проведенной инвентаризации земель исполкомами выявлено более 280 тыс. фактов нарушений. Это не целевое использование, а частичное самовольное занятие земель и нарушение границ. За практически 2 года действия земельной амнистии подано только около 11 тыс. заявлений. При этом по абсолютному большинству таких запросов правовой вопрос разрешен. Впрочем, процедура оказалась не самой простой для некоторых граждан.
От момента подачи заявления и до получения решения о том, что нам разрешают узаконить это, прошло ровно полгода, ровно полгода. Первые 3 месяца как бы ничего криминального не происходило, т.е. подали заявление, потом нужно было сходить в земпроект, чтобы подписать договор на обмер, а потом уже нужно было в землеустроительный комитет. И вот когда землеустроительный комитет, мы с ними очень долго возились, потому что чего-то не хватало, что-то постоянно нужно было. Вот 3 месяца, образно говоря, у них приемный день во вторник, я как на работу ходил в землеустроительный комитет.
Земельная амнистия на контроле прокуратуры
Отметим, что данный вопрос остается на контроле органов прокуратуры, которые по результатам масштабных проверок отметили недостаточно активную позицию исполкомов в работе с населением. Выявлены факты волокиты, неверного трактования норм, а также принятия решений местной исполнительной властью с нарушениями закона. Впрочем, в самой прокуратуре говорят, что неразрешимых ситуаций нет.
Органы прокуратуры в рамках поручения главы государства и генерального прокурора на постоянной основе осуществляют надзор за исполнением земельного законодательства. В случае выявления факта самовольного занятия земель ранее местными исполнительными и распорядительными органами принимались решения об освобождении земель, о сносе самовольной постройки и приведении земельного участка в пригодное для использования по целевому назначению состояние. Нормы земельной амнистии введены по решению Президента и в интересах нашего населения для того, чтобы разрешить годами назревшие проблемы. Дело в том, что такие объекты невозможно было зарегистрировать, соответственно, продать, подарить, сдать в аренду и иным образом распорядиться.
Фактически остался всего один год такого льготного режима. Тем временем в прокуратуре отметили, что все факты нарушений учтены и зафиксированы. И если кто-то надеется, что его ситуация затеряется в архивах, весьма зря. Государство пошло навстречу. Теперь очередь владельцев участков.
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