"Земельная амнистия" в Беларуси. Как решают вопрос граждане, исполкомы и прокуратура?

От момента подачи заявления и до получения решения о том, что нам разрешают узаконить это, прошло ровно полгода, ровно полгода. Первые 3 месяца как бы ничего криминального не происходило, т.е. подали заявление, потом нужно было сходить в земпроект, чтобы подписать договор на обмер, а потом уже нужно было в землеустроительный комитет. И вот когда землеустроительный комитет, мы с ними очень долго возились, потому что чего-то не хватало, что-то постоянно нужно было. Вот 3 месяца, образно говоря, у них приемный день во вторник, я как на работу ходил в землеустроительный комитет.

Антон Новиков, риелтор