Земельный спор в семье: что заставило пожилого жителя Гродно обратиться к Президенту

В проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко" продолжаем изучать темы, волнующие белорусов в социальных сетях. Обращаем внимание не только на ролики с миллионными просмотрами. Сегодня рассмотрим личную боль жителя Гродно. Всего 6 тыс. просмотров, и это единственное видео на страничке. Уже тренд какой-то. Дети регистрируют пожилых родителей, чтобы те в публичной плоскости решали свои вопросы.

"Уважаемый Александр Григорьевич, прошу обратить внимание на мой вопрос, так как потерял надежду добиться справедливости. У нас долевая собственность, был предоставлен земельный участок для обслуживания жилого дома с нарушениями моих гражданских прав. Специалисты с вышестоящих организаций и суды в течение 11 лет не дали результат. Помогите разобраться", - говорится в видеообращении.

11 лет обивают пороги кабинетов. В интервью дочь пенсионера рассказала, что услышав их фамилию, им даже отказывают в приеме в облсполкоме. Неужели TikTok и обращение к Президенту действительно для пенсионера последняя надежда?

Роману Михалюку достался по наследству дом в 2002 году, когда не стало мамы. По 1/2 ему и брату. Жили каждый в своей половине, с женами, детьми, потихоньку что-то достраивали: навесы, беседки, сараи. И все бы хорошо, если бы все это не самострой. Постройки не зарегистрированы, и земля на них тоже не зарегистрирована. В этой истории будет много эмоций и много участников спора. Из главных действующих лиц еще дочь Романа и дочь с женой брата. Брата, к сожалению, недавно не стало.

У каждой ветви одной семьи своя боль и своя правда. Если отбросить эмоции и рассказывать по хронологии, в 2016 году брат Романа обратился с заявлением о предоставлении земельного участка. Оно было удовлетворено. Роман не торопился, говорит, не знал, не сказали, делали за спиной, тут уже не разберешься.

Когда не стало брата, Роман пошел в суд жаловаться на решение горисполкома о выделении земли в 2016 году второй стороне. В июле регистрацию отменили.

"Тут очень сильный межличностный конфликт, практически непримиримый. Неоднократно приходили на личный прием. Мы им объясняли выход из сложившейся ситуации: вступить в права на 1/2 доли и дальше обратиться вместе с другими землепользователями для предоставления всего земельного участка полностью, которым они пользуются. Потому как внесены были уже изменения в законодательство благодаря Президенту о том, что такое возможно. Люди нас не услышали, они продолжили и до сих пор пишут обращения. Судились по вопросу отмены", - объяснил начальник управления землеустройства Гродненского горисполкома Виталий Шут.

Еще раз, суд регистрацию земли второй стороне отменил. Сейчас это решение они обжалуют в суде. Но если все останется без изменений, или если пенсионер не заберет заявление, то все останутся без земли.

Без земли зарегистрировать незаконные постройки нельзя. На протяжении всех этих лет борьбы им разъясняли, что получив 1/2 земли, можно обращаться за всем участком. И потом уже спокойно делили бы, кому какая грядка.

Пока спорили, изменилось законодательство, и теперь без регистрации возможен только снос неучтенных построек.

Хотим законно, законно хотим. Два часа эмоционального общения с героями выпуска и почти без конструктива. Хотя и в данной непростой ситуации уже на месте семье власти предложили варианты. По сути, две ветви одной семьи живут в одном доме, пусть и каждая в своей половине. Землей пользуются, есть огород, берут воду из колодца, сажают цветы, стоят сараи, беседки. Еще раз, всем этим власти пользоваться не запрещают. Никто не закрыл колодец и не оставил без воды детей.

Но если откровенно и по закону, это ведь все незаконное строительство, которое можно было давно легализовать. Можно ли сейчас? На данный момент нет. Чтобы легализовать постройки, должна быть регистрация земли. А регистрацию по суду и просьбе того самого пенсионера из TikTok аннулировали. Теперь, чтобы зарегистрировать землю, нужно сперва снести незаконные постройки.

11 лет ходить по кабинетам: сельсовет, горисполком, область, Администрация Президента, письма за письмами, претензии, семейные разборки, TikTok и даже выезд к ним домой большой группы компетентных специалистов. А для чего? Чтобы по итогу нам сказали: "мы оставляем все как есть, нам земля не нужна, стоят же постройки незаконные, мы же ими пользуемся, ну и продолжим". Выводы будет делать излишним.