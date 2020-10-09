Земельный налог нужно заплатить до 15 ноября

До 15 ноября белорусам нужно заплатить налог на землю и недвижимость. Это касается тех, у кого есть в собственности участок, даже с недостроенным домом или несколько квартир. Сумма зависит от оценочной стоимости квадратных метров или кадастровой стоимости земли.