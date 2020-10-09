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Земельный налог нужно заплатить до 15 ноября

До 15 ноября белорусам нужно заплатить налог на землю и недвижимость. Это касается тех, у кого есть в собственности участок, даже с недостроенным домом или несколько квартир. Сумма зависит от оценочной стоимости квадратных метров или кадастровой стоимости земли.

В среднем за дополнительную квартиру в Минске за год нужно заплатить от 80 до 100 рублей. Предусмотрены и льготы. Для пенсионеров, инвалидов и нетрудоспособных. Обо всем подробно наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила в Министерстве по налогам и сборам.

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