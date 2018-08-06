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Землетрясение в Индонезии. Эксклюзивный комментарий очевидца событий из Беларуси
Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 91-го. Более 200 человек получили серьезные травмы.
Не исключено, что число жертв может увеличиться, поскольку спасателям пока не удалось добраться в труднодоступные районы. Подземные толчки магнитудой около 7 произошли на острове Ломбок накануне. Разрушены тысячи зданий, большинство погибших и пострадавших обнаружены под развалинами. С островов эвакуировано около тысячи человек, еще около 700 - в ожидании. Толчки ощущались и на популярном у туристов острове Бали. Нам удалось связаться с очевидцем событий из Беларуси.
МИД нашей страны пока не комментировал, пострадали ли белорусы от стихии в Индонезии. Мы следим за ситуацией. Подробности в следующих выпусках.
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