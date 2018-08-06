Землетрясение в Индонезии. Эксклюзивный комментарий очевидца событий из Беларуси

Не исключено, что число жертв может увеличиться, поскольку спасателям пока не удалось добраться в труднодоступные районы. Подземные толчки магнитудой около 7 произошли на острове Ломбок накануне. Разрушены тысячи зданий, большинство погибших и пострадавших обнаружены под развалинами. С островов эвакуировано около тысячи человек, еще около 700 - в ожидании. Толчки ощущались и на популярном у туристов острове Бали. Нам удалось связаться с очевидцем событий из Беларуси.