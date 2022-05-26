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Землеустройство, ЖКХ, медицинское и банковское обслуживание обсудили на выездном приеме в Минске

Вопросы граждан обсуждали сегодня и в Минске. Землеустройство, ЖКХ, качественное медицинское и банковское обслуживание. Выездной прием граждан в Минском райисполкоме провела Ольга Чуприс - замглавы Администрации Президента. Всего поступило более 35 обращений. Примечательно, что многие из них разрешили еще до личной встречи. Сегодня люди получили готовые ответы.

Работа на опережение и на благо людей

Ситуации прорабатывали отдельно по мере поступления. Взаимодействовали с местной властью. Так, накануне приема выехали в агрогородок Новоселье и деревню Аксаковщина. Людей волновали вопросы благоустройства и ямочный ремонт, состояние пешеходных связей и качество питьевой воды. Власти видят проблемы и решают их комплексно: разрабатывают проект разворотного кольца для общественного транспорта, а также строят станцию обезжелезивания.

На данный момент уже произошло устройство фундамента под станцию обезжелезивания. Подводятся необходимые инженерные сети. Сама станция представляет контейнер, который собирается в цеху на предприятии «Водоканал Минского района». Сам контейнер с необходимым оборудованием находится на завершающей стадии. Планируем, что в июле станция уже будет смонтирована и запущена в сеть.
Николай Жук, первый зампредседателя Минского райисполкома
Учли наше пожелание про разворотное кольцо для того, чтобы организовать транспортное сообщение в деревню, в часы, которые нас устраивали бы. Нам нужно разворотное кольцо. И по этому вопросу было очень много дискуссий, было очень много споров. И нам собирались это разворотное кольцо прямо в центре деревни сделать. На каком-то этапе дали свои предложения, провели опрос. И нас услышали.
Мария Дащинская, жительница д. Аксаковщина
Комплексные вопросы потребовали выезда на место. Мы выехали в агрогородок Новоселье и деревню Аксаковщину, посмотрели на месте спектр вопросов, способы, механизмы, формы и сроки их решения, уточнили, как мы будем действовать в дальнейшем. Т. е. проработали своего рода дорожную карту по разрешению этих комплексных вопросов, которые поставили жители. С выездом на место по-хозяйски посмотрели и решили, что можно поставить другие поручения местным властям по вопросам благоустройства.
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси

Все поступившие обращения взяты на контроль. Подключили профильные службы и обозначили конкретные сроки.

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