Землеустройство, ЖКХ, медицинское и банковское обслуживание обсудили на выездном приеме в Минске

Учли наше пожелание про разворотное кольцо для того, чтобы организовать транспортное сообщение в деревню, в часы, которые нас устраивали бы. Нам нужно разворотное кольцо. И по этому вопросу было очень много дискуссий, было очень много споров. И нам собирались это разворотное кольцо прямо в центре деревни сделать. На каком-то этапе дали свои предложения, провели опрос. И нас услышали.

Мария Дащинская, жительница д. Аксаковщина