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"Земля двигалась, заживо засыпанные люди дышали". Жительница Пинщины пронесла через всю жизнь ужасы Великой Отечественной войны
В период Великой Отечественной воны на территории Беларуси были организованы свыше 260 концентрационных лагерей и других подобных мест, где насильно в нечеловеческих условиях удерживались и умирали белорусы.
В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа устанавливаются многочисленные, ранее не известные факты массового уничтожения нацистскими преступниками гражданского населения Беларуси. Кроме немецких карательных подразделений на территории нашей страны вырезали белорусов и бандиты из подпольной организации "Армия Крайова". Орудовали преимущественно на территории Западной Беларуси.
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Что касается ныне южной границы Беларуси. Во времена Хрущева было выпущено из тюрем порядка 200 тыс. бандеровцев. Из них 9 тысяч это те, кто зверствовал на территории современной Беларуси. Все они после освобождения отправились обратно на Украину, где заняли места, связанные с идеологической работой.
Еще вам расскажу, как евреев убивали, как их сгоняли из поселений, домов. Много их там было. Кого выгоняли, а кто добровольно шел. Они знали, что идут на гибель. Выходили с детками маленькими. От села километра 3 была такая гористая местность и там была верба кустовая. Там выкопали огромную яму и их подогнали в этой яме. Мы жили недалеко от той местности, а еще ближе жил отца двоюродный брат. И мы с мамой пришли к нему, залезли на чердак и смотрели, как они раздевали всех наголо, одежду складывали в кучу и становились рядами с детками. И их расстреливали из автомата. Кто живой упал, кто мертвый. И так следующих, следующих, следующих. Один молодой еврей бедненький думал, что, может, спасется, и начал убегать. Он отбежал метров 100, и его под кустом застрелили. А людей всех выложили – там половина была живых – и засыпали всех землей. Потом эта земля двигалась, люди дышали.
Любовь Степановна ужасы Великой Отечественной войны пронесла через всю жизнь. Это сейчас она живет на Пинщине, а тогда рядом - в украинском местечке Серники. Видела и фашистов, и бандеровцев. Любовь Степановна была дочерью партийного работника. И только из-за этого на него и семью бандеровцы объявили охоту. Вот что женщина, видавшая жизнь, говорит о неонацизме.
"Тогда еще не добили их. Еще остались они. Кто убежал куда-то, Бог их знает куда. А теперь их корни остались и опять делают людям беду", - негодует Любовь Степановна.
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