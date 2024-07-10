"Земля двигалась, заживо засыпанные люди дышали". Жительница Пинщины пронесла через всю жизнь ужасы Великой Отечественной войны

Еще вам расскажу, как евреев убивали, как их сгоняли из поселений, домов. Много их там было. Кого выгоняли, а кто добровольно шел. Они знали, что идут на гибель. Выходили с детками маленькими. От села километра 3 была такая гористая местность и там была верба кустовая. Там выкопали огромную яму и их подогнали в этой яме. Мы жили недалеко от той местности, а еще ближе жил отца двоюродный брат. И мы с мамой пришли к нему, залезли на чердак и смотрели, как они раздевали всех наголо, одежду складывали в кучу и становились рядами с детками. И их расстреливали из автомата. Кто живой упал, кто мертвый. И так следующих, следующих, следующих. Один молодой еврей бедненький думал, что, может, спасется, и начал убегать. Он отбежал метров 100, и его под кустом застрелили. А людей всех выложили – там половина была живых – и засыпали всех землей. Потом эта земля двигалась, люди дышали.