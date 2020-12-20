Земляне 21 декабря смогут увидеть Великое соединение Юпитера и Сатурна

Так астрономы называют момент визуального сближения небесных тел при наблюдении с Земли. Между планетами в этот день будет расстояние в 750 миллионов километров.



Крупнейшие планеты Солнечной системы так сблизятся на небосводе, что невооруженным глазом будут восприниматься как единая звезда.



В телескоп можно будет разглядеть кольца Сатурна, атмосферные пояса планет и их спутники.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

