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Земляне 21 декабря смогут увидеть Великое соединение Юпитера и Сатурна

Земляне 21 декабря смогут увидеть Великое соединение Юпитера и Сатурна

Так астрономы называют момент визуального сближения небесных тел при наблюдении с Земли. Между планетами в этот день будет расстояние в 750 миллионов километров.

Крупнейшие планеты Солнечной системы так сблизятся на небосводе, что невооруженным глазом будут восприниматься как единая звезда.

В телескоп можно будет разглядеть кольца Сатурна, атмосферные пояса планет и их спутники.
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