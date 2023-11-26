Земляне могут ощутить последствия умеренной магнитной бури - возможны проблемы в энергетических системах

По данным специалистов института, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G2, что по шкале мониторинга из пяти показателей означает "умеренно". Ученые отмечают, что этот уровень может отразиться на работе систем, к примеру, могут возникнуть проблемы в энергоинфраструктуре. Также не исключены перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи.