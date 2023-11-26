ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Земляне могут ощутить последствия умеренной магнитной бури - возможны проблемы в энергетических системах

Земляне могут ощутить последствия умеренной магнитной бури - возможны проблемы в энергетических системах

На Земле сегодня наблюдается умеренная магнитная буря, сообщаетТАСС данные мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики.

По данным специалистов института, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G2, что по шкале мониторинга из пяти показателей означает "умеренно". Ученые отмечают, что этот уровень может отразиться на работе систем, к примеру, могут возникнуть проблемы в энергоинфраструктуре. Также не исключены перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи.

За минувшую неделю ученые зафиксировали несколько сильных вспышек М-класса на Солнце, некоторые из которых привели к выбросу частиц в сторону Земли.

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все