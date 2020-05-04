. Землю с мест воинской славы столицы передали сегодня в мемориальном комплексе "Тростенец". Героев вспомнили на площадке перед монументом "Ворота памяти". Там же прошел митинг и возложение цветов. Земля с памятных мест - это своеобразный рукотворный народный памятник. Капсулы со священной землей воинских захоронений доставляют в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске со всех уголков страны.

протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода г. Минска:

"Сегодняшняя акция особо важна для молодых людей, которые приходят в жизнь и ничего не знают. Им кажется, что люди жили хорошо всегда. Часто они мечтают о том, что оказывается иллюзией. Через эту акцию они осознают истинные ценности - это человеческая жизнь, дом, семья, мир. Через эту акцию историю можно прожить".

Анатолий Адоньев, председатель совета Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

"В этой земле, в этой памяти сохраняется все то духовное богатство, та щедрость души защитников Отечества, которые не щадя своей жизни, добились Великой Победы. Эта вечная память нам нужна, эта вечная память должна быть сохранена в душах прежде всего молодого поколения, которое должно хранить эту память, беречь ее и гордиться подвигом нашего народа".