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"Земной странник". Выставка к юбилею Павла Мисько

Выставка "Земной странник" к 90-летию белорусского писателя Павла Мисько - в Национальной библиотеке. В Зале белорусской литературы - книги рассказов и повестей, романы, а также сборники стихотворений. Отдельно продемонстрирована переводческая деятельность писателя.

Особый успех произведения Павла Мисько имеют у юных читателей. Детские сказки, приключенческие и фантастические книги стали настоящей классикой. Посетить выставку можно до конца марта.

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