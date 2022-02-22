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Зеркальная дата 22.02.2022 - в загсах столицы свадебный бум

День шести двоек - 22.02.20.22. Символическую зеркальную дату для регистрации брака выбрали многие молодые пары. Они верят, что такое редкое сочетание цифр - счастливое для молодой семьи и этот особенный день будет памятным вдвойне. Наибольший ажиотаж по традиции в столичном Дворце браков. Несмотря на то что сегодня вторник, в очереди более 20 пар.

Многие пары записывались на регистрацию заранее, бронировали очередь за полгода, а то и за год. В загсах к редкой дате были готовы. Марш Мендельсона в столичном Дворце гражданских обрядов звучит каждые 15 минут.

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