Зеркальная дата 22.02.2022 - в загсах столицы свадебный бум

День шести двоек - 22.02.20.22. Символическую зеркальную дату для регистрации брака выбрали многие молодые пары. Они верят, что такое редкое сочетание цифр - счастливое для молодой семьи и этот особенный день будет памятным вдвойне. Наибольший ажиотаж по традиции в столичном Дворце браков. Несмотря на то что сегодня вторник, в очереди более 20 пар.