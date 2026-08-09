Зернистый путь - в агрофирме имени Лебедева жатва выходит на завершающий этап

Краткий пересказ от ИИ

В Ветковском районе в агрофирме имени Лебедева филиала Гомельэнерго жатва выходит на завершающий этап.

Из 2200 гектаров зерновых осталось убрать всего 400, и руководство планирует справиться с этой задачей как можно скорее. Свои коррективы, конечно, вносит погода: на неделе температура достигала 40 градусов, затем жару сменил шквалистый ветер с грозой. Но белорусских аграриев ничто не остановит, ведь уборка хлеба - это стратегически важно и почетно.

Благодаря системной поддержке и вниманию к кадрам предприятие уверенно смотрит в будущее, хотя и есть над чем работать. Аграрии надеются, что погода не подведет и все планы по сбору зерна они выполнят в установленные сроки.

За бортом комбайна плюс 40, несмотря на это, работа продолжается.

"Тысячу тонн уже взяли. Идем ко второй потихоньку, не спеша. Все собираем", - говорит механизатор филиала "Агрофирма имени Лебедева" РУП "Гомельэнерго" Денис Шляхтов. - В кабине работать комфортно, есть кондиционер и вода".

Денис Шляхтов пришел в хозяйство, глядя на отца, он для него пример хлебороба. До этого отслужил в 38-й Брестской десантно-штурмовой бригаде. Считает, что работа в поле в страду и защита Родины - одинаково ответственно и почетно.

Династия Шляхтовых: отец и его сыновья

Отец рассказал, что работает в сельском хозяйстве с 1996 года. Сейчас старший сын, который работает на заводе, в отпуске и помогает ему помощником.

По словам руководителя хозяйства, план по уборке зерновых будет выполнен менее чем за 10 дней. Урожайность радует: валовой сбор уже превысил прошлогодние показатели.

Михаил Асютин, директор филиала "Агрофирма имени Лебедева" РУП "Гомельэнерго":

"Уже наступил завершающий этап. Из 2 200 гектар нам остается 400 гектар к уборке, без 5 гекторов. В планах в течение 10 дней завершить полностью уборку зерновых культур".

"По валовому сбору зерна мы уже можем сегодня прогнозировать, что урожайность будет на порядок выше прошлого года. На сегодняшний день мы уже 8,5 тыс. тонн намолотили, это с учетом рапса. В том году у нас весь валовый сбор зерна вместе с семенами масличных культур составил 8,9 тыс. тонн. Еще 400 гектаров осталось, в принципе, это минимум 2 тыс. тонн зерна мы еще дополучим", - рассказал он.

"По итогам прошлого года мы вышли на на ежемесячную среднюю заработную плату 2470 рублей. В уборочный период зарплата раза в два увеличится", - добавил Михаил Асютин.

В жару - особое внимание условиям работы людей. Все шесть экипажей обеспечены кондиционерами в кабинах.

В Ветковском районе недавнй ураган прошел мелким дождем и порывистым ветром, в отличие от соседних.

Михаил Асютин, директор филиала "Агрофирма имени Лебедева" РУП "Гомельэнерго":

"Порядка 13 % влажность зерна. На зерносушильном комплексе оно дополнительно доочищается, убирается ворох, примесь и до 8 % оно высушивается и кладется на хранение. На сегодняшний день хозяйство заготовило 16 800 тонн сенажа. Также бобовые культуры, такие как люцерна и злаковые травы. Все согласно технологии".

По его словам, в хозяйстве подстраиваются под погодные условия. "На сегодняшний день на объекте находится пленка. Укрываем пленкой зерно. Сушилка работает бесперебойно, несмотря на погоду и климатические условия", - рассказал директор филиала "Агрофирма имени Лебедева" РУП "Гомельэнерго".

Каравай в этом году будет достойный. Но хочется его вприкуску и с молочком, и маслом. Знакомимся с жизнью местных буренок: всего ли хватает, как кормят, достойные ли условия на ферме.

Илья пришел работать по целевому договору четыре года назад, хотя изначально хотел быть тренером по легкой атлетике.

Илья Шиндин, главный зоотехник филиала "Агрофирма имени Лебедева" РУП "Гомельэнерго":

"Пришел случайно. Сначала было немножко страшновато, но интересно. Эта работа - в первую очередь хлеб народа. Как бы многие ни хаяли сельское хозяйство, потому что где-то это неприятные запахи, где-то неприятные субстанции, но это довольно престижная отрасль, которая, учитывая нынешнюю тенденцию, когда люди боятся, что их заменит искусственный интеллект. В сельском хозяйстве ИИ точно никого не заменит".

Илья - главный зоотехник. Мы застали его во время контроля за доением буренок. Это новая карусель белорусского производства, но по немецким технологиям: 40 скотомест, автоматизированная система, которая оценивает продуктивность и состояние каждого животного.

Илья Шиндин, главный зоотехник филиала "Агрофирма имени Лебедева" РУП "Гомельэнерго":

"Доение на данном агрегате происходит быстрее, потому что животные привыкли доиться в одно и то же время. Если пригнать животное раньше, отдачи молока не будет. Или если пригнать позже, животное тоже не выработает окситоцин и не даст нам молока. Поэтому стабильность этого агрегата позволяет нам достигать не космических, но довольно хороших результатов, и лучших за всю историю нашего хозяйства".

Коров, определенно, кормят хорошо и по технологии, что важно. Как рассказали специалисты, рацион у них сбалансированный и состоит из 4 видов кормов.

Михаил Асютин, директор филиала "Агрофирма имени Лебедева" РУП "Гомельэнерго":

"В зависимости от рациона, от энергии, от питательности корма идет и производство молока. На сегодняшний день на этом комплексе мы производим 12,5 т молока - 23 литра на корову. Это не высокий удой, но есть к чему стремиться".

А для людей здесь - душевые, комнаты отдыха и не только.

Илья Шиндин, главный зоотехник филиала "Агрофирма имени Лебедева" РУП "Гомельэнерго":

"Смысл проходных гардеробных, в санитарной безопасности для людей и животных. Люди приходят с одной стороны, проходят душевую, переодеваются в рабочую одежду. Выходя обратно, также проходят санитарный пропускник. То есть люди находятся за пределами территории в одной одежде, на работе - в совершенно другой. Так как были случаи не в нашей области по заболеванию бруцеллезом. Сейчас основное правило безопасности - дезинфекционные барьеры и дезинфекционные санитарные комнаты. Также новый комплекс оборудован комнатой приема пищи и отдыха. Также есть холодильная установка и микроволновка, чайник. Все для комфорта".

Инвестиции в это хозяйство, считает руководитель, долгосрочные: 54 млн на комплекс, обновление техники, жилье для сотрудников. Прогресс виден уже сегодня. Средний возраст работников - 38 лет, что говорит об интересе молодежи к сельскому хозяйству.

Это хозяйство - наглядный пример того, как системная поддержка, современные технологии и, главное, люди, способны превратить сельское хозяйство в эффективную и престижную отрасль. Уборка продолжается, и мы будем следить за ее итогами, а пока держим кулаки за погоду и желаем всем хлеборобам добрых урожаев.