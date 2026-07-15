Зерно, селекция и продовольственная безопасность: как Беларусь укрепляет позиции на агрорынке

Стабильная погода, установившаяся на территории Беларуси, дала зеленый свет массовому старту уборочной кампании. О том, как идут дела у аграриев, а также о стратегических направлениях развития селекции и животноводства рассказал Андрей Балышев, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

В эти дни аграрное направление находится в центре внимания не только профильных ведомств, но и главы государства. Последние два дня на высоком уровне обсуждались вопросы потенциала отрасли в Шклове и Оршанском районе. Как отметил эксперт, текущие погодные условия можно назвать идеальными для проведения уборочных работ.

"Это оптимальная погода. Когда тепло и есть небольшой ветерок, зерно досушивается на корню до необходимых процентов влажности. Это обеспечивает легкость уборки и позволяет существенно сэкономить на доработке и сушке", - пояснил Андрей Балышев.

Парламентарий признался, что даже находясь на посту в Палате представителей и занимаясь масштабными проектами в сфере АПК, он не может отвлечься от процессов, происходящих на полях. Проезжая по трассам М3 или М1, постоянно обращает внимание на вегетацию и работы по уходу за растениями.

Новые горизонты животноводства

Одной из ключевых тем разговора стало обсуждение селекционного дела, в частности, планов по внедрению новой белорусской красной породы коров. В отличие от привычных глазу черно-белых голштинов, которые сегодня доминируют в молочном животноводстве и хорошо адаптированы к местному климату, новая порода призвана вывести отрасль на качественно иной уровень.

Спикер подчеркнул, что сегодня завезти скот из-за рубежа не проблема, однако главный риск заключается в ветеринарной безопасности.

"Республика Беларусь сегодня - весомый игрок на международном рынке продовольствия. Мы дорожим своей репутацией, и завоз животных или культур, зараженных болезнями или вредителями, может навредить нашему сельскому хозяйству", - акцентировал внимание Андрей Балышев.

Говоря о перспективах, эксперт отметил, что белорусская красная порода, появление которой ожидается в ближайшем будущем, должна стать такой же устойчивой и неприхотливой, но при этом превосходить существующие аналоги по ряду ключевых параметров:

продуктивность и долголетие;

повышенная жирность и содержание белка в молоке, что позволяет получать больше конечной продукции с того же объема сырья;

гипоаллергенность, открывающая возможности для производства детского питания и премиальных сыров.

Актуальность этой работы обусловлена масштабной стройкой: к 2028 году в стране планируется ввести в эксплуатацию 73 новых молочно-товарных комплекса, и уже сейчас стоит вопрос об их качественном заполнении поголовьем. В структуре экспорта молочные продукты занимают порядка 40 %, мясные - около 20 %, что делает развитие селекции вопросом продовольственной безопасности и экономической выгоды.

Время и наука: путь белорусского растениеводства

Вторая часть беседы была посвящена растениеводству и селекционной работе с семенами. Гость подробно объяснил, сколько времени и усилий требуется для того, чтобы получить собственный сорт, способный конкурировать с мировыми брендами.

"Минимальный срок в растениеводстве, чтобы получить сорт, - 8 лет. В животноводстве не менее 10 лет при оптимальных условиях", - привел цифры Андрей Балышев.

Он подчеркнул, что Беларусь обладает мощной научной базой, центром которой является НПЦ по земледелию в Жодино, а также сетью зональных институтов и опытных станций в регионах.

Отечественные разработки не только вводятся в оборот, но и сопровождаются адаптивной технологией. Это означает, что для каждого сорта и даже для отдельного региона страны (Брестской или Витебской области) разрабатываются индивидуальные методы возделывания.

Касаясь экспортного потенциала, спикер отметил, что белорусские семена востребованы за рубежом. Однако для выхода на рынки дальнего и ближнего зарубежья требуется процедура районирования - официального разрешения на использование сорта в конкретной стране. Эту задачу активно решают научно-практические центры, занимающиеся не только зерновыми, но и картофелеводством и плодоовощными культурами.

Таким образом, в стране выстраивается полный цикл: от создания конкурентоспособного семенного материала до его реализации на международных площадках. Стабильная погода дала старт жатве, но стратегическая работа над качеством белорусского продовольствия ведется круглый год, заглядывая на десятилетия вперед.