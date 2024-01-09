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Жалобу на смертный приговор за убийство ребенка рассматривает Верховный суд Беларуси
Верховный суд начал рассматривать в апелляционном порядке приговор родителям - убийцам трехлетнего Семена Таратуты, пишетSputnik.
Александра Таратуту, приговоренного к исключительной мере наказания - смертной казни (расстрелу), доставили на судебное заседание.
Он и его супруга Анастасия признаны виновными в истязании ребенка, а также его убийстве. Мальчик подвергался насилию со стороны родителей с самого рождения. Ребенок был истощен, потому что голодал.
В октябре 2023 года Александру Таратуте была назначена исключительная мера наказания - смертная казнь (расстрел), Анастасии - 25 лет лишения свободы. По решению суда женщина должна отбывать наказание в исправительной колонии в условиях строгого режима.
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