Жара не сдается: в Беларуси воздух прогреется до +40 °C

Отступать жара пока не собирается. 6 августа во многих районах страны воздух прогреется до 35-40 °C .



Из-за экстремальных температур продолжает действовать красный уровень опасности. При этом днем по северо-западу во многих районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, сильные ливни и возможен град.

Специалисты рекомендуют придерживаться простых, но жизненно важных правил: избегать солнца в самые активные часы, пить достаточно чистой воды, выбирать светлую дышащую одежду и по возможности ограничить физические нагрузки.