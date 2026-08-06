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Жара не сдается: в Беларуси воздух прогреется до +40 °C

Отступать жара пока не собирается. 6 августа во многих районах страны воздух прогреется до 35-40 °C .

Из-за экстремальных температур продолжает действовать красный уровень опасности. При этом днем по северо-западу во многих районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, сильные ливни и возможен град.

Специалисты рекомендуют придерживаться простых, но жизненно важных правил: избегать солнца в самые активные часы, пить достаточно чистой воды, выбирать светлую дышащую одежду и по возможности ограничить физические нагрузки.

Разделы:

Общество

Теги:

погода в Беларуси
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