Жара до +38 °C ожидается в Беларуси на этой неделе

Жаркую неделю придется пережить белорусам. Рекордный для июня зной принес антициклон с центром в европейской части России. Сохраняется оранжевый уровень опасности. По предварительному прогнозу, в отдельные дни до плюс 38 градусов. Такая максимальная дневная температура прогнозируется на юге Гомельской области, в частности, в Брагине.

Обеспечить безопасный отдых

Специалисты в местах отдыха продолжают мониторинг в усиленном режиме. Водоемы переполнены отдыхающими, и многие, пренебрегая правилами безопасности, организуют досуг вне специально оборудованных пляжей. По статистике, в Беларуси за выходные погибло 17 человек, среди них 15-летний ребенок. Лишь в 20 процентах гибель на воде - это несчастные случаи, в основной массе люди тонут в нетрезвом виде. ОСВОД продолжает мониторинг зон отдыха с земли, воды и воздуха - в небо подняты дроны для выявления потенциальных нарушителей. Самые злостные получат штраф. Вместе с МЧС прибрежную линию патрулирует милиция.

Жаркая погода сказывается на дорожной обстановке

Жара серьезно сказывается на дорожной обстановке, констатируют в ГАИ. Традиционное требование садиться за руль трезвым соблюдают далеко не все - только за субботу по стране задержано 60 пьяных лихачей. В эти дни ГАИ рекомендует водителям следить не только за своим состоянием, но и за здоровьем пассажиров - от дальних и утомительных поездок лучше отказаться.