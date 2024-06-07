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Жара, дожди и грозы - в прогнозе в выходные по Минску и области

Июнь продолжает держать переменчивый тренд. Жара и ливни в прогнозе в выходные по Минску и всему центральному региону.

В субботу местами облачно, утром - туман. Проявлять характер лето будет грозами и порывистым ветром. Ночью столбик термометра покажет от 9 до 13 тепла, днем воздух прогреется до плюс 24.

В воскресенье все так же непредсказуемо. Дожди и грозы будут сменяться летней жарой. Температура - от 20 до 27 тепла.

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