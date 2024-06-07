Жара, дожди и грозы - в прогнозе в выходные по Минску и области

Июнь продолжает держать переменчивый тренд. Жара и ливни в прогнозе в выходные по Минску и всему центральному региону.

В субботу местами облачно, утром - туман. Проявлять характер лето будет грозами и порывистым ветром. Ночью столбик термометра покажет от 9 до 13 тепла, днем воздух прогреется до плюс 24.