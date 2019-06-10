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Жара на этой неделе в Беларуси усилится

Объявлен оранжевый уровень опасности. Обещают до 34 градусов тепла. В целом по стране установилась необычно жаркая для июня погода. В первые дни месяца температура воздуха превысила климатическую норму более чем на 4 градуса. Жаркая погода сохранится до 15 июня.

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