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Жара не повлияла на пожарную обстановку в Беларуси
Как сообщили в Минлесхозе, несмотря на высокие температуры в последние дни июля и начале августа, обстановка в лесах остается спокойной. Запрета на их посещение нет. Сейчас класс горимости - средний - третий. Запрет вводится, когда он повышается до четвертого.
Сегодня в стране сохранится комфортная летняя погода до плюс 27-ми. Небольшие дожди возможны по Витебской области. А вот в четверг и пятницу температура начнет повышаться - по западу Беларуси прогнозируют до 33 тепла. Немного изменится ситуация в конце недели.
Сухие дни помогают аграриям не сбавлять скорость на полях. В Беларуси уже есть первая область-миллионер. Заветный рубеж преодолел столичный регион. По темпам впереди по-прежнему Брестская область. Больше всего предстоит еще поработать аграриям Могилевщины, где убрана пока половина площадей. Сейчас каравай весит 3 миллиона 850 тысяч тонн. Всего в эту жатву в Беларуси планируют собрать около семи миллионов тонн зерна с учетом кукурузы. При этом на продовольственные цели необходимо лишь 850 тысяч тонн, остальное пойдет на фуражные цели.
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