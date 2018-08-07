Жара не повлияла на пожарную обстановку в Беларуси

Как сообщили в Минлесхозе, несмотря на высокие температуры в последние дни июля и начале августа, обстановка в лесах остается спокойной. Запрета на их посещение нет. Сейчас класс горимости - средний - третий. Запрет вводится, когда он повышается до четвертого.

Сегодня в стране сохранится комфортная летняя погода до плюс 27-ми. Небольшие дожди возможны по Витебской области. А вот в четверг и пятницу температура начнет повышаться - по западу Беларуси прогнозируют до 33 тепла. Немного изменится ситуация в конце недели.