Жара отступает - похолодает уже на следующей неделе

Из-за жары на завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Днем в Минске до плюс 28 градусов, ветер теплый и сухой, с юга. В такую жару советуют меньше находиться на солнце, особенно, в период его максимальной активности Также нельзя допускать обезвоживания организма. В воскресенье днем до плюс 24, пройдут кратковременные дожди и грозы.

В начале следующей недели температура воздуха опустится до плюс 19.



