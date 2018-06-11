Жара, отсутствие осадков и порывистый ветер усложняют пожароопасную ситуацию

В четырнадцати районах Минской области посещение леса запрещено. Более двух десятков раз спасатели выезжали тушить возгорания в природных экосистемах. Статистика свидетельствует: 9 из 10 лесных пожаров происходят по вине человека.

При помощи беспилотников мониторят ситуацию вокруг пляжей и водохранилищ. С воздуха обнаруживают места разведения огня, нахождение транспорта в запрещенных местах и наличие несанкционированных свалок. За нарушителями следят и камеры видеонаблюдения непосредственно в лесах. Актуальность ограничений на посещение лесов - на интерактивной карте на сайте Минлесхоза.