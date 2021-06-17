Жара в Беларуси будет нарастать

"Антициклон Zoe принес на территорию Беларуси теплую солнечную погоду. До конца текущей недели его влияние сохранится, дождей не ожидается, а жара будет только нарастать. Так что стоит вспомнить основные правила поведения в жару: не выходите без особой надобности на улицу во время максимальной солнечной активности, а если все же выходите, не забывайте про головной убор и обязательно возьмите бутылочку с водой. На улице лучше держаться в тени и периодически заходить в магазины или помещения с кондиционерами", - рассказали в Белгидромете.

