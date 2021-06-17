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Жара в Беларуси будет нарастать
Жара в Беларуси будет нарастать news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/6381ad6b-d1a8-4b28-895c-f0a53e734376/conversions/1362ff13-40bd-42a2-bedd-e96dd8ed8e49-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/6381ad6b-d1a8-4b28-895c-f0a53e734376/conversions/1362ff13-40bd-42a2-bedd-e96dd8ed8e49-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/6381ad6b-d1a8-4b28-895c-f0a53e734376/conversions/1362ff13-40bd-42a2-bedd-e96dd8ed8e49-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/6381ad6b-d1a8-4b28-895c-f0a53e734376/conversions/1362ff13-40bd-42a2-bedd-e96dd8ed8e49-xl-___webp_1920.webp 1920w
Жара в Беларуси будет нарастать, сообщили корреспонденту БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Антициклон Zoe принес на территорию Беларуси теплую солнечную погоду. До конца текущей недели его влияние сохранится, дождей не ожидается, а жара будет только нарастать. Так что стоит вспомнить основные правила поведения в жару: не выходите без особой надобности на улицу во время максимальной солнечной активности, а если все же выходите, не забывайте про головной убор и обязательно возьмите бутылочку с водой. На улице лучше держаться в тени и периодически заходить в магазины или помещения с кондиционерами", - рассказали в Белгидромете.