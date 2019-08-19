Наконец лето летом. Жара вернулась в столицу. Однако уже завтра ее будут сопровождать сильные дожди и грозы. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Днем температура повысится до 27 с плюсом, при этом пройдут ливни. В середине недели сохранится дождливая погода и немного похолодает - до 22 с плюсом.