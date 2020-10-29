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Жареные яблоки в кляре
Возьмем
3 яблока,
150 мл молока,
160 граммов муки,
2 столовые ложки сахара,
1 яйцо,
ванильный сахар,
разрыхлитель,
сахарную пудру.
В молоко добавляем сахар, ванильный сахар, щепотку соли и яйцо. Перемешиваем до однородности. Муку просеиваем с разрыхлителем и добавляем к молочной смеси. Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. По консистенции тесто должно напоминать нежирную сметану.
Яблоки очищаем от шкурки, вырезаем серединку и нарезаем кружками толщиной около 5-7 мм.
В большей степени яблоко состоит из воды и углеводов, которые представлены простыми сахарами (сахароза, глюкоза, фруктоза). Несмотря на крайне высокий уровень сахаров, фрукт обладает низким гликемическим индексом (29-44), следовательно, является безопасным и не вызывает резкого подъема глюкозы в крови после употребления. Яблоки можно кушать даже людям, страдающим сахарным диабетом II типа.
Окунаем яблоки в полученное тесто. Жарим на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Перед подачей, по желанию, посыпаем сахарной пудрой.
Пусть ваш хороший день начинается схорошего завтрака!
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