Жареные яблоки в кляре

Возьмем

3 яблока,

150 мл молока,

160 граммов муки,

2 столовые ложки сахара,

1 яйцо,

ванильный сахар,

разрыхлитель,

сахарную пудру.

В молоко добавляем сахар, ванильный сахар, щепотку соли и яйцо. Перемешиваем до однородности. Муку просеиваем с разрыхлителем и добавляем к молочной смеси. Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. По консистенции тесто должно напоминать нежирную сметану.

Яблоки очищаем от шкурки, вырезаем серединку и нарезаем кружками толщиной около 5-7 мм.

В большей степени яблоко состоит из воды и углеводов, которые представлены простыми сахарами (сахароза, глюкоза, фруктоза). Несмотря на крайне высокий уровень сахаров, фрукт обладает низким гликемическим индексом (29-44), следовательно, является безопасным и не вызывает резкого подъема глюкозы в крови после употребления. Яблоки можно кушать даже людям, страдающим сахарным диабетом II типа.

Окунаем яблоки в полученное тесто. Жарим на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Перед подачей, по желанию, посыпаем сахарной пудрой.