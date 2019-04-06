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Жаркая борьба за лидерство в Украине. Об этом и не только завтра в 9 вечера в "Главном эфире"

До второго тура выборов остается чуть более двух недель. Петр Порошенко и Владимир Зеленский встретятся лицом к лицу на киевском стадионе "Олимпийский". Почему бывший кандидат Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты? Об этом и не только уже завтра в 9 вечера в "Главном эфире".

Политика в Украине - как бои без правил. Финальная схватка будет на стадионе!

Не сдались и сдались на пути к посту. Избирательная кампания до первой крови.

Покажем то, что интересно увидеть. В воскресенье на "Беларусь1"!

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