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Жаркая дискуссия по интеграционным вопросам стала главной темой разговора в "Клубе редакторов"

Почему броские заголовки в СМИ о цене на газ подменили собой суть дискуссии о равных условиях в Евразийском союзе? И как информационные вбросы разбиваются о железные аргументы логики?
В 15:30 на "Беларусь 1" смотрите повтор "Клуба редакторов". Также программу слушайте на Первом национальном канале Белорусского радио в 17:10.

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