Жаркая дискуссия по интеграционным вопросам стала главной темой разговора в "Клубе редакторов"

Почему броские заголовки в СМИ о цене на газ подменили собой суть дискуссии о равных условиях в Евразийском союзе? И как информационные вбросы разбиваются о железные аргументы логики?

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