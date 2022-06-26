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Жаркая неделя предстоит в Беларуси

В Беларуси в ближайшие сутки сохранится желтый уровень опасности из-за жары. Завтра на большей части территории страны будет до 33 тепла. Осадков не прогнозируется. Жаркая погода сохранится всю следующую неделю.

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