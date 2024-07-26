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Жаркая погода и дожди с грозами ожидаются сегодня в Беларуси
До + 30 градусов и дожди с грозами прогнозируются сегодня в Беларуси, пишет БЕЛТА.
Погодные условия в Беларуси продолжит определять теплая неустойчивая воздушная масса, а по западной половине республики сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Днем местами, а по западу на большей части территории пройдут дожди. В отдельных районах прогнозируются грозы. В утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Воздух днем прогреется до плюс 25-30 градусов, а в западных районах - до плюс 21-24 градусов.
Фото:pixabay.com
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