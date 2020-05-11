Жаркая погода сегодня ожидает белорусов

Местами столбик термометра по стране поднимется до 26 градусов. По северо-западу ожидаются грозы с усилением ветра до 14 метров в секунду. А начиная со вторника, в Беларуси похолодает. В ночь на среду в некоторых районах ожидаются заморозки до минус 3.