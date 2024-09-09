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Жаркие дни и прохладные ночи - какая погода ждет белорусов на неделе с 9 по 15 сентября
В Беларуси новая неделя все еще будет отличаться стабильным горячим плюсом. Небольшие дожди и грозы пройдут по юго-западу страны. Во вторник температура будет достигать плюс 30 градусов. Однако ночи уже напоминают о календарной осени: столбик термометра опустится до плюс 6. Ближе к середине недели станет немного прохладнее и днем.
Со среды по пятницу территория страны в основном будет находиться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта. Поэтому местами по республике пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-18 градусов тепла, днем - 20-28 градусов выше нуля.
Выходные будут такими же жаркими и без дождей.
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