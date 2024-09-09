Жаркие дни и прохладные ночи - какая погода ждет белорусов на неделе с 9 по 15 сентября

В Беларуси новая неделя все еще будет отличаться стабильным горячим плюсом. Небольшие дожди и грозы пройдут по юго-западу страны. Во вторник температура будет достигать плюс 30 градусов. Однако ночи уже напоминают о календарной осени: столбик термометра опустится до плюс 6. Ближе к середине недели станет немного прохладнее и днем.