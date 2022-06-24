Жаркий уикенд с культурно-этнической программой

Солнце и высокий градус на термометре - вот что ожидает нас в ближайшие дни. Последняя неделя июня отметится палящим солнцем, отсутствием осадков и температурой около 30. Как провести грядущий уикенд и не пострадать от жары - узнаем у Ольги Медведь.

Освежить не только тело, но и впечатления

Откроем гайд жаркого уикенда с культурно-этнической программы. Начинаем праздновать Купалье уже в эти выходные. Если вы не любите сидеть на месте и изнывать от июньского зноя в урбанистических пейзажах столицы, приглашаем на гулянье в Сулу. Обряды и традиции, игры и забавы, мастер-классы, конечно же, венки и праздничный костер!

А для тех, кто хочет освежиться не впечатлениями, а физически - топ природных локаций Минска, где можно спастись от жары.

В сезоне-2022 в Минске работают более двух десятков пляжей на пяти рекреационных зонах. У каждого свои "заманушки". Съезды в воду, воркаут-площадки, шашлычные зоны. Как говорится, на любой градус. А вы что подумали?





Появились новые пляжи для обучения плаванию, у нас появились и зоны, где есть Wi-Fi, видеонаблюдение. Задача первая - это безопасность. Вторая задача - это комфорт. Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома

Отдых с комфортом

Достаточно съехать с проспекта Победителей - и вы на лучшем пляже столицы. Таким местом отдыха у воды признан пляж № 8 на водохранилище Дрозды. Мягкий песок, шезлонги, чистый вход в воду – все, что нужно. К слову, некоторые пляжи Заславского, Цнянского водохранилищ оборудованы спортивными площадками и даже удобствами для людей с ограниченными возможностями.

Первый сезон и у зоны отдыха с названием, соответствующим нашей погоде, - "Жара". Окультуренная локация на южном берегу Чижовского водохранилища - подарок минчанам на День города - 2021. Площадка сделана без привлечения бюджетных средств, а большинство объектов инфраструктуры и декора - из натуральных природных материалов.

Стоит отметить, что зона отдыха - это не пляж. Например, в Чижовском водохранилище плавать категорически запрещено, за этим строго следят правоохранители. Это, скорее, место для пикников, детских развлечений и релакса среди красивых пейзажей.

"Горная река" в окрестностях Минска

А это вполне инстаграмная и малоизвестная точка на карте под Минском. В типичном белорусском ландшафте спряталась "горная река". Увы, освежиться здесь не получится, канал пересох, да и использовался он в спортивных целях. Имитацию бурного водного потока среди каменных глыб соорудили в 1981 году для тренировок по гребному слалому. Это была ключевая база подготовки сборной СССР. Прототип объекта находится в Мюнхене. Тренировки здесь проводились до начала 90-ых. Потом аквапарк под открытым небом облюбовали туристы.

Спастись от жары в Ботаническом саду

Спрятаться в тени деревьев и насладиться свежим воздухом, цветочными ароматами можно и по центральным автоартериям столицы. Уже не первый сезон Ботанический сад - центр притяжения горожан. Оазис не только для ценителей флоры, но и гурманов. Так в прошлые выходные здесь прошел масштабный городской пикник, а этот уикенд на тематическом фестивале оценят любители сыра.

На 93-х гектарах явно есть местечки, куда редко захаживают посетители. Например, вы случайно можете встретить верблюдов и оказаться в Таджикистане. Среди плантаций лекарственных трав уже оформляют Среднеазиатский уголок.

Отвели небольшой уголок именно для растений, которые будут представлять. Пальмира алая - это и груша дикая, она хорошо цветет, красиво цветет весной. Это можжевельник казацкий - растение, которое очень быстро развивается, расползается по территории.