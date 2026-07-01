Жару в Беларуси сменят мощные ливни, шквалистый ветер и похолодание

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 2 июля. На большей части территории ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с. Воздух прогреется до плюс 33 градусов по юго-востоку.

Мощный ливень в Гродно

Гродно мощный ливень накрыл уже 1 июля. В областном центре выпали долгожданные осадки. На протяжении последних шести дней в городе столбики термометров не опускались ниже +30. По прогнозам синоптиков, далее ожидается похолодание.