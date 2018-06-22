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Жару сменят прохлада и дожди

Погода в столице и Минской области в выходные будет определяться активным атмосферным фронтом с Западной Европы. В субботу и воскресенье днем воздух максимально прогреется до 18 с плюсом. Это на несколько градусов ниже климатической нормы.

Чуть потеплеет в начале следующей недели. При этом в прогнозах - осадки и грозы.

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