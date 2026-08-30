Жатва-2026: в Беларуси собрано 9 млн 72 тыс. т зерна с учетом рапса

Уборочная кампания находится на финишной прямой. Убрано 98 % площадей зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса, без кукурузы. В закромах уже 9-й миллион.

Минская область намолотила 2,4 млн т, Гродненская - 1 млн 825 тыс., Брестская - миллион 665 тыс. На счету могилевских аграриев - 1 млн 182 тыс. т зерна, гомельских - 1 млн 83 тыс., витебские намолотили 917 тыс. т. Всеми регионами сохраняются темпы, опережающие прошлогодние.