Краткий пересказ от ИИ

Беларусь занимает лидирующие позиции в ряде направлений агропромышленного комплекса. Если говорить о конкретных культурах, то лен, кукуруза и рапс все чаще звучат как стратегические.

Александр Лукашенко назвал 2026 год идеальным с точки зрения условий для уборки урожая. Все вопросы, связанные с работой аграрного комплекса, Президент держит на личном контроле, ведь речь идет о продовольственной безопасности страны.

Успехи белорусских аграриев

В условиях политических конфликтов, санкционной повестки и разрушения традиционных торговых связей тема продбезопасности актуальна как никогда. По данным ООН, свыше 8 % населения мира голодает. Тем временем в Беларуси в 2026-м жатва идет с существенным опережением прошлогоднего графика.

Жатва-2026

Мы показываем высокие темпы и прибавку к валовому сбору урожая - 113 % к прошлому году. Валютная выручка выросла на четверть.

Общий вес каравая с учетом рапса и кукурузы запланирован около 11,5 млн т. Намолот зерна с учетом рапса ожидается на уровне 9 млн т, в том числе рекордный рапс - около 1,5 млн т. Урожай кукурузы - 2,5 млн т. Поставки зерна по госзаказу планируют завершить к 1 сентября.

Селекция по-белорусски

В белорусской Академии наук продолжают создавать новые сорта сельхозкультур. Задача - поднять урожайность до 100 ц/га. При этом они должны быть максимально устойчивыми к изменению климата. Например, в хозяйстве "Шипяны", что в Смолевичском районе Минской области, 97 % используемых семян на полях - белорусской селекции. В 2026 году они дали достойный урожай.

Сергей Кравцов, гендиректор НПЦ НАН Беларуси по земледелию: "Задачи перед собой мы ставим амбициозные. Генетический потенциал зерновой группы у нас должен быть не меньше 100 ц/га. Если меньше этого, то мы такой сорт даже не отправляем в государственное сортоиспытание, потому что мы видим мировую конкуренцию, видим, каких результатов достигла Россия, ближнее, дальнее зарубежье, и видим наш потенциал".

Беларусь не только обеспечивает собственную продбезопасность, а еще и является весомым игроком на международном рынке продовольствия.

Продукты питания на полках магазина

Бренд "Сделано в Беларуси" сегодня востребован и узнаваем далеко за пределами Синеокой.

Андрей Балыш, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "В далекие 1990-е годы наш Президент принял решение о сохранении своего: о сохранении своих промышленных предприятий, о сохранении своих научных предприятий, вузов, ссузов, Национальной академии Наук Беларуси, благодаря чему в сегодняшних реалиях мы имеем возможность сеять, убирать, дорабатывать, вносить минеральные удобрения под полную потребность и готовить квалифицированные кадры для нашего агропромышленного комплекса. Немаловажным фактором стабильной работы агропромышленного комплекса Республики Беларусь, на мой взгляд, является и совокупность действующих сегодня программ по поддержке села, которыми, к слову сказать, на равных условиях могут воспользоваться не только сельскохозяйственные предприятия государственной формы собственности, но и частной формы собственности, и крестьянско-фермерские хозяйства".

Фундамент стабильного функционирования АПК - законодательная база, которая разработана, внедрена и успешно работает в сегодняшних реалиях.