Жатва в 40-градусный зной: как белорусские аграрии спасают урожай

Аномальная жара заставила аграриев Беларуси выйти в поля раньше сроков. Жатва уже активно идет в юго-западном регионе, фокус сделан на зерновые и озимый ячмень. Задали темп сначала Брестский, следом и Каменецкий районы, ведь главное - минимальные потери урожая.

В первом регионе только озимого ячменя планируют убрать более чем с 30 тыс. га. Задействованы дополнительные силы.

"Чувствуется, что погода дает нам экстремальные такие условия. Убираю 70 т", - поделился механизатор хозяйства "Агро-Заречье" Сергей Шумик.

Это уже 10-я уборочная кампания механизатора хозяйства "Агро-Заречье" Сергея Шумика. В первую очередь, говорит он, техника выходит на участки, попавшие под засуху. Осадков в Каменецком районе не было несколько недель, из-за жары зерно рискует осыпаться. 30 июня, например, столбик термометра показывал +35 °C.

Намолоты тяжелеют, пора озимого ячменя в самом разгаре. Аномальная жара сыграла свою роль - вышли раньше обычного. В Каменецком районе аграрии одними из первых начали уборку, позади больше 800 га. Аграрии трудятся в экстремальных условиях нынешнего лета.

Температурные аномалии в этом районе достигали +40...+42 °C. Засуха началась еще при формировании зерна в колосе, поэтому потерь избежать не удалось. Но прогнозы тем не менее неплохие: уже 1 июля озимый ячмень будет убран с полей "Агро-Заречья". На подходе рапс.

"Подгорели посевы повсеместно. Из 2800 га зерновых культур у нас подгоревших было 70 % посевов. Тем не менее сегодня первые поля убрали на площади 110 га. Мы видим, что урожай сохранен, и мы приложим в хозяйстве все силы для того, чтобы убрать каждое зерно", - отметил заместитель директора по растениеводству хозяйства "Агро-Заречье" Сергей Мурин.

Стартовали активно и торжественно. Летний зной для профессионалов - только дополнительная мотивация: все успеть без ущерба для качества - главное. В Каменецком районе 2,5 тыс. га озимого ячменя, треть площадей уже позади. Небывалая жара ускорила созревание и других культур, но техника в строю - для работы все готово. В Каменецком районе к уборке пополнили автопарк.

"Обновлялся машинотракторный парк, были приобретены новые комбайны. Есть с чем работать, вся техника обновленная в районе. Нам необходимо в более сжатые сроки произвести уборку ячменя, так как в дальнейшем у нас уже на подходе посевы ярового ячменя, озимого рапса", - рассказал начальник отдела организации производства управления по сельскому хозяйству Каменецкого райисполкома Павел Кипень.

Факт В Брестской области уже намолочено 10 тыс. т зерна. К жатве нынешнего сезона в регионе привлекут дополнительно более 300 механизаторов.

В Могилевской области по традиции помогают аграриям спасатели. Водители МЧС, пожарные на время страды станут хлеборобами. В Глусский и Осиповичский районы 30 июня отправилась колонна комбайнов. В регионе предстоит убрать 320 тыс. га зерновых культур, почти 70 % из них - это высокоурожайные озимые.

"Работаю второй год, первый - в Мстиславском районе. Намолотили 1 тыс. т. Боевой настрой, будем стараться в этом году больше намолотить", - рассказал водитель Шкловского РОЧС Никита Горбатюк.

Евгений Симаньков, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:

"МЧС и МВД сформировали отряды. Этот эксперимент мы начали в 2025 году, и он очень хорошо зарекомендовал себя. Это колоссальная помощь сельскому хозяйству. Для людей созданы все необходимые бытовые условия - и проживание, и питание".

Более 5,5 тыс. зерноуборочных комбайнов готовы к жатве по стране. Вместе с тем активно ведется подготовка зерноочистительно-сушильных комплексов.