Ждать ли глобального крушения авиационного рынка - в "Понятной политике"

Конец эры дешевого неба и черные дни для мировой авиации. Как вероломность политиков убивает важнейшую сферу. Убытки и тишина в терминалах вместо прибыли и комфорта. Кто уже стал жертвой топливного шока? Как перекраивается карта мировых перелетов, ждать ли глобальное крушение авиационного рынка?