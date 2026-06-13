3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Ждать ли глобального крушения авиационного рынка - в "Понятной политике"
Автор:Редакция news.by
Конец эры дешевого неба и черные дни для мировой авиации. Как вероломность политиков убивает важнейшую сферу. Убытки и тишина в терминалах вместо прибыли и комфорта. Кто уже стал жертвой топливного шока? Как перекраивается карта мировых перелетов, ждать ли глобальное крушение авиационного рынка?
Расскажем в "Понятной политике". Смотрите в понедельник, 15 июня, после "Панорамы".