"Ждем шестой год": когда наконец достроят ЖК Smart в Минске и почему затянулась стройка

Обещанного, говорят, 3 года ждут. Но что, если этот срок умножается на два? А когда закончится строительство, точно неизвестно. Новый выпуск программы "В понедельник дойдет до Лукашенко" посвящен многострадальному ЖК Smart.

Дольщики записали уже второе обращение к Президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой вмешаться в ситуацию. "Уважаемый Александр Григорьевич, мы, дольщики широко известного ЖК Smart, обращались к вам в 2024 году. После обращения к вам ситуация резко улучшилась. Но прошло 3 года, а дом не сдан. Нас продолжают кормить обещаниями и вынуждают подписывать документы с переносами, и мы ждем свои квартиры уже шестой год. Помимо сроков проект значительно удешевили, что видно по изменениям фасадов и замене лифтов. Также уменьшили количество мест общего пользования за счет продажи кладовых на этих местах. Дом не сдан, качество налицо", - говорится в видео.

Если ввести в поисковике "ЖК Smart", найдется не один десяток статей. Комплекс, который находится в Московском районе Минска и рассчитан на несколько этапов, начали возводить в 2019 году. За первые годы застройщик сдал в эксплуатацию всего две секции из семи. На дворе конец 2026 года. Дом обещали ввести в 2023-м, в 2024-м, в 2025-м, в начале этого года, а потом в середине. Только каждые полгода сроки переносили.

Дольщики убедительно просят президента вмешаться в ситуацию. Разобраться, что же на самом деле происходит, получат ли в итоге люди ключи, а главное - когда?

У каждого из дольщиков уже сдают нервы. Они заключали договоры в разные годы: кто-то сразу оплатил полную стоимость, кто-то взял кредит, кто-то - в рассрочку от застройщика. Но вместо ключей на руках только договор на продление сроков. Хотя первый обозначили еще в декабре 2023-го.

quote Сроки искусственно затягиваются, никаких обоснований нам не приводят: почему, что в этот раз помешало? Один из дольщиков

"У кого-то съемное жилье, кто-то живет в общежитии. Все здесь в одинаковых условиях и хотим только одного (надеюсь, застройщик в том числе) - достроить и сдать благополучно наши квартиры", - обозначила еще одна дольщица.

С 2019 года было подписано около 400 договоров. Привлекало и место, и стоимость: квадрат стоил всего 1 тыс. долларов. Таких цен сейчас нет. Но спустя столько времени и ожиданий, переносов, а их было немало, люди не дожидались сдачи объекта.

"У дольщиков есть всего лишь одно право - забрать деньги. Вы же понимаете, что их не отдают вовремя. Если бы когда я в 2021 году вложил всю сумму, получил ее назад, я бы сказал "до свидания", - отметил один из будущих владельцев квартиры.

Этот ЖК строит "НикаПроект". Компания не первый год на рынке, в основном занимаются проектированием. Участок приобрели 7 лет назад на аукционе. Снесли два десятка частных построек, людей отселили, затем приступили к строительству. Обещали сдать быстро, а на деле готовы только два подъезда, и то сдали 4 года назад.

Вероника Зеневич, директор компании-застройщика "НикаПроект":

"Говорить о том, что данный жилой комплекс строится 7 лет, нельзя. Данный комплекс в составе 5 подъездов начался строиться в марте 2021 года, то есть прошло 5 лет. При этом у нас были проблемы с предыдущим генподрядчиком. Это история, наверное, облетела весь свет. Этим занимался мой бывший супруг".

В отношении "НикаПроекта" завели уголовное дело. Генподрядчик незаконно перевел крупную сумму денег якобы на строительство, однако ни денег, ни дома. "Тогда я волей случая сюда заехала и увидела, что здесь ничего не происходит", - отметила Вероника Зеневич.

"В тот момент строительством занимался мой супруг. У нас было подписано соглашение о совместной деятельности, в котором четко были разграничены все действия. И в соглашении прописано, что я занимаюсь исключительно проектной деятельностью, отвечаю за проектную команду, а он строительством финансированием, занимается этим объектом, - подчеркнула она. - Сейчас он в бегах, его объявили в розыск еще несколько лет назад".

Тогда же Вероника Зеневич решила достроить дом. Смена подрядчика тоже потянула время. Дальше, в 2023 году, когда начали заниматься фундаментом, верхние слои почвы оказались слишком слабыми, чтобы выдержать вес 13-этажной монолитной высотки. Пришлось переделывать проект, а это опять сроки.

Вероника Зеневич:

"Срок был официально перенесен первый раз, когда провели все геологические испытания в полном объеме, когда был снесен частный сектор. И на основании нормативного законодательства он был пересчитан, была пройдена повторная экспертиза, и, соответственно, нормативный срок увеличился тогда до 4 лет, о чем дольщики были уведомлены. Он истекал в апреле 2026-го. А сейчас, получается, на полгода мы не вписались".

По ее словам, причиной послужили разные обстоятельства: фундамент, погодные условия, недостаточность кадров у подрядчика.

"У нас в городе Минске строится порядка 60-70 многоквартирных жилых домов. И они строятся намного быстрее. Здесь вопрос организационно-технической подготовки. Было потеряно время на то, что заказчик не совсем качественно организовал подготовку строительства и не обеспечил ритмичный ход строительства, ритмичное финансирование строительства, - обозначила начальник инспекции Госстройнадзора по г. Минску Ирина Колесникова. - Сейчас этот объект является условно сверхнормативным месяц-два. Это, хочу отметить, единственный объект в городе Минске, который строится с превышением сроков строительства".

quote Я не снимаю с себя ответственность за то, что люди ждут. Я нахожусь здесь ежедневно, мы работаем без выходных. Я уезжаю из дома в 7 утра, возвращаюсь к 10 вечера. У меня трое детей, я их не вижу, потому что должна достроить этот комплекс. Вероника Зеневич

По словам директора компании-застройщика, в средствах проблемы нет. Сейчас оплачено 150 квартир из 370. "Ежемесячно люди осуществляют рассрочку, и эти деньги полностью вкладываются в строительство. На собрании дольщики как раз-таки говорили, что многие платят уже, что называется, по договору на прибыль. Все равно вся эта прибыль идет только на строительство объекта. Если этих денег в месяц не хватает, чтобы полностью покрыть затраты, привлекаются деньги из наших оборотных средств, которые мы зарабатываем", - отметила она.

За время стройки поменялась и проектная документация, изменилась площадь холлов, появились кладовки, что полностью не устраивает дольщиков, и, по их мнению, удешевили качество материалов.

Сама Вероника Зеневич ответила так: "Холл не стал менее просторным. Здесь порядка 100 кв. м. Здесь не было никакой замены материалов, это не стало эконом-классом. Это как был комфорт-класс, так он и остался. Эти два кладовых помещения занимают где-то 4 кв. м. В проекте это места общего пользования, которые не продаются. В договорах у дольщиков есть объект недвижимости, который он покупает. И если бы у нас претерпевали изменения какие-то объекты недвижимости, которые они приобретали, тогда мы бы должны были согласовывать это с дольщиком".

Есть вопросы и уже и по сданным секциям, с трещинами, просадками плитки и так далее. Но, как утверждают и застройщик, и администрация, ситуация не аварийная, есть гарантийные сроки. И до этого, заверили, все вопросы будут урегулированы.

Сергей Рубанов, глава администрации Московского района г. Минска:

"Понимая, что все-таки объект не государственный, а частный, государство не оставило эту ситуацию в стороне. Была создана инициативная группа. Еженедельно проводятся планерки. Даже больше скажу, ежедневно представитель нашей администрации присутствует на самом объекте и корректирует ряд рабочих моментов. Сегодня основной вопрос - это просто завершение всех строительных работ по фасаду, остаются работы по кровле, благоустройству и внутренней инженерной сети. Осталась небольшая часть секции, где утепление уже осуществили, осталось выполнить только штукатурные и отделочные работы".

По его словам, планируется третью, четвертую, пятую очереди в количестве 167 квартир предоставить дольщикам до конца октября, а остальные - до конца года, согласно утвержденному графику. "Сегодня застройщику ничего не мешает завершить строительно-монтажные работы", - отметил Сергей Рубанов.

"Если работы не будут завершены в сроки, то, согласно договору с городом, застройщик будет оплачивать штрафные санкции. Суммы там немаленькие. Государство стоит на стороне дольщиков. Срок по всем документам, который мы определили на окончательном совещании, - это конец 2026 года", - подчеркнул он.

Как только завершатся строительно-монтажные работы, запустится процедура приемки объекта. Обычно она занимает 15 дней. Последняя подпись за Госстройнадзором.

Ирина Колесникова:

"Мы пытаемся сделать все, что можем. Мероприятие технического и технологического характера там проводится прямо сейчас. Мы не ждем, когда пришлют заявление. Если есть какие-то несоответствия, мы пытаемся их выявить в процессе строительства, чтобы все успели вовремя, чтобы в максимально короткие сроки выдать заключение только в случае соответствия объекта проектной документации".

Смена подрядчика, вопросы с фундаментом, финансированием. Должно ли это волновать людей? Нет. Им обозначили сроки, и сроки должны быть соблюдены, а дом сдан, как положено. Это с одной стороны.

С другой стороны, объект сейчас на финальной стадии. Застройщик проект не бросил, даже несмотря на все перипетии, достраивает. Государство четко за этим следит, контролирует на каждом этапе и точно доведет коммерческий проект до конца. В этом сомнений нет.

Сроки обозначены. В этом месяце введут в эксплуатацию третью-пятую секции, до конца года - весь дом. Все коммерческие проекты реализуются на государственной земле. И затягивать сроки безосновательно ни один из органов не позволит. Тем более, когда речь идет о людях и их безопасности.