Ждут ли белорусские товары в Китае, рассказал Вергейчик

В интернет-дискуссиях пишут, что белорусские товары в Китае никто не ждет, кому мы там нужны со своей продукцией. Маленькая Беларусь и огромный, важный Китай. Ждут ли Беларусь в Китае, рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Сергей Вергейчик.

Белорусский товар в КНР востребован, заверил эксперт. "По соотношению цены, качества белорусская пищевая, сельскохозяйственная продукция всегда славится своим качеством и конкурентоспособностью", - отметил он.

Особо Сергей Вергейчик подчеркнул, что на китайском рынке по многим товарным позициям белорусы не конкурируют с китайским производителем. И в этом особенность. Происходит взаимодополнение. "На китайском объемном рынке белорусские товары конкурируют с известными мировыми брендами", - констатировал аналитик БИСИ.