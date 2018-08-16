У бегунов-благотворителей прошла очередная тренировка. Желающих стать единой большой командой на полумарафоне становится все больше. Организаторы призывают поддержать инициативу и в социальных сетях. Поместить фото своих кроссовок, рассказать их историю и сделать пожертвование одной из четырех организаций, которые основали проект.