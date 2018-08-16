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Желающих стать единой большой командой на полумарафоне становится все больше

У бегунов-благотворителей прошла очередная тренировка. Желающих стать единой большой командой на полумарафоне становится все больше. Организаторы призывают поддержать инициативу и в социальных сетях. Поместить фото своих кроссовок, рассказать их историю и сделать пожертвование одной из четырех организаций, которые основали проект.

Тренировки продолжают и другие спортивные команды Минска. Сегодня в парке Победы пройдет встреча с Ольгой Мазуренок.

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