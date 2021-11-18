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Железнодорожному сообщению Москва - Брест исполнилось 150 лет

В Бресте отмечают юбилейную дату железнодорожного сообщения Москва - Брест. 150 лет назад открылось регулярное движение поездов на участке Смоленск - Орша - Борисов - Минск - Брест, что стало окончанием строительства важнейшей магистрали Москва - Брест. Она связала кратчайшим путем центр России с Западной Европой и стала основой развития всей железнодорожной сети Беларуси.

Для почетных гостей и участников мероприятия на Брестском вокзале прошла торжественная церемония гашения выпущенных в обращение специально к памятной дате двух почтовых марок (из серии "150 лет железнодорожной магистрали Смоленск - Минск - Брест"). Для жителей и гостей города также открылась выставка, посвященная истории развития БЖД.

Сегодня очередной раз можно удивиться и восхититься уму и прозорливости тех поколений, которые принимали решение о строительстве железных дорог в непростых условиях, когда и частный бизнес, и государственные интересы пересекались. Но мы имеем то, что имеем. И имеем работоспособную систему. Беларусь - компактная и очень насыщенная транспортными связями страна. И это дает нам преимущества.
Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги
В этот юбилейный год запущен новый сервис - скоростные поезда "Ласточки", которые курсируют между Москвой и Минском. И мы будем дальше развивать обмен нашими гражданами, чтобы могли ездить друг к другу и как можно чаще общаться. Это первое. Второе - это увеличение объемов перевозок, притом что Беларусь является воротами в Европу, как это было всегда.
Сергей Павлов, первый заместитель гендиректора ОАО "РЖД"

Ежегодно более 1 млн жителей Беларуси и России совершают поездки по этой магистрали. Сегодня она обеспечивает около 60 % грузооборота и около 23 % пассажирооборота.

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