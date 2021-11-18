Железнодорожному сообщению Москва - Брест исполнилось 150 лет

В этот юбилейный год запущен новый сервис - скоростные поезда "Ласточки", которые курсируют между Москвой и Минском. И мы будем дальше развивать обмен нашими гражданами, чтобы могли ездить друг к другу и как можно чаще общаться. Это первое. Второе - это увеличение объемов перевозок, притом что Беларусь является воротами в Европу, как это было всегда.

Сергей Павлов, первый заместитель гендиректора ОАО "РЖД"